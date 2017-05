Vučić: BiH je najveća opasnost za Srbiju

Premijer i novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Prvu televiziju da će i Beograd imati pomoć ljudi iz svijeta u dijalogu sa Prištinom.

Na temu Olbrajtrove i Ahtisarija koji se pominju kao mogući savjetnici kosovske strane u dijalogu u Biselu, Vučić je rekao:

“Svakako da će oni biti od pomoći albanskoj strani, jer ti ljudi imaju ugled u jednom delu svetske javnosti, kod nas, nažalost imaju negativan rejting, ali imaćemo i mi ljude koji će našu stranu da pomognu i to će biti imena koja nisu manje značajna od tih koje mogu da dovedu Albanci”, zaključio je.

Angažman Olbrajtove i Ahtisarija, kaže, neće promijeniti format razgovora, jer se o tome odlučuje konsenzusom.

Upitan da komenatriše jučerašnju izjavu Milovana Drecuna o tome da Hašim Tači “ispod žita pokušava da progura ideju o razmjeni teritorija”, Vučic je rekao da Drecun to može da govori, ali da on kao premijer i izabrani predsjednik to ne može čak ni da komentariše.

Premijera Srbije najviše brine, kad je riječ o regionu, situacija u BiH, za odnose s Albancima kaze da su teški, s Hrvatskom smatra da treba mnogo otvorenije da se razgovara.

Tako je najkraće odgovorio na pitanje Prve TV šta vidi kao najveću opasnost za Srbiju u regionu.

“Najveća opasnost je BiH, zbog odnosa u toj državi, i ne mislim time ništa loše, naprotiv govorim o njihovom značaju. Naši odnosi s Albancima su mnogo teški i moramo, i jedni i drugi da pravimo bolji ambijent”, rekao je Vučić.

Verujem u dobru saradnju sa Francuskom

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija uvijek imala dobre odnose sa Francuskom, uprkos odluci suda te zemlje da pusti na slobodu Ramuša Haradinaja, i poručio da vjeruje u dobru saradnju i podršku zvaničnog Pariza evropskom putu Srbije.Na pitanje da li nakon izbora novog francuskog predsjednika vjeruje da mogu da se poprave odnosi dvije zemlje, on je rekao da je Srbija relativno blago reagovala na puštanje Haradinaja upravo zbog odnosa koje gradimo.

S Hrvatima treba otvorenije da razgovaramo, poručio je, a zatim to pojasnio na primjeru nestalih osoba, gdje, kako kaže, moraju u Hrvatskoj da budu otvoreniji i da priznaju da je ipak mnogo više nestalih Srba nego Hrvata.

“Treba da budu iskreni prema svojoj javnosti i da to kažu”, naveo je premijer Srbije i dodao: Mi bismo sve na svetu dali da Srbi u Hrvaskoj imaju položaj kakav imaju Hrvati u našoj zemlji”.

Osim toga, naveo je, brinu ga penzije iz BiH, Agrokor i, naravno, ideja o velikoj Albaniji.

Autor: Tanjug