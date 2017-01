Vrijeme za narednu sedmicu: Snijeg i kiša s minusima

I početkom naredne sedmice preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će u naredna četiri dana uglavnom biti snježno. U Hercegovini ponegdje sa slabom kišom ili slabim snijegom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Ponedjeljak: Padavina će biti uglavnom u drugom dijeli dana, slabog do umjerenog intenziteta. Očekivana visina novog sniježnog pokrivača od centimetar do 5 centimetara, na planinama od 5 do 10, lokalno do 15 centimetara. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -6 do -1, na jugu od 1 do 5 stepeni.

Utorak: Pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom. U Hercegovini slaba kiša je moguća ponegdje u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Jutarnje temperature od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -6 do 0, na jugu od 2 do 7 stepeni.

Srijeda: Pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom. Jutarnje temperature od -9 do -3, na jugu od -1 do 3, a dnevne od -6 do 0, na jugu od 2 do 7 stepeni.

Četvrtak: Petežno oblačno vrijeme. U Bosni sa slabim snijegom. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do 3, a dnevne od -7 do -1, na jugu od 2 do 7 stepeni.

Autor: Avaz.ba