Vrijeme u BiH: Prestanak padavina i smanjenje oblačnosti krajem dana

U Bosni prije podne očekuje se pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne i krajem dana. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u centralnom, zapadnim i istočnim područjima Bosne sa slabim snijegom, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Tokom dana, u zapadnim i jugozapadnim područjima postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, a do kraja dana i u ostalim djelovima.

U Hercegovini, malo do umjereno oblačno. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini pojačana bura. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 3 do 8, na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno sa slabim snijegom. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 4 stepena.

Tmurno vrijeme, uz niske temperature, povećanu naoblaku i sjeverno strujanje, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati jače poteškoće.

Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće. Sa odmicanjem dana, opšta slika će se postepeno popravljati, uz blagi porast temperatura, pa će se i tegobe kod osjetljivih osoba djelimično umanjiti.

Autor: Avaz.ba