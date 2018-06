Vremenska prognoza: I danas upaljen meteoalarm zbog grmljavine

I danas je za područje cijele Bosne i Hercegovine upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena, a sutra će, za područja Tuzle, Foče i Višegrada, na snazi biti i narandžasti meteoalarm zbog grmljavine.

Inače, jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 11, Bugojno 13, Jajce 14, Livno, Sarajevo i Sokolac 15, Bihać i Sanski Most 16, Banja Luka 17, Grude, Prijedor i Široki Brijeg 18, Mostar, Tuzla i Zvornik 19, Gradačac i Trebinje 20, Brčko i Stolac 21 stepen.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana, kada bi se usljed izraženijeg osjeta sparine i visokih temperatura mogle pojačati tegobe kod osjetljivih osoba. Preporučljivo je suzdržati se od pretjeranih napora i posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Od sredine dana, postupno povećanje oblačnosti. Tokom dana, nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslije podne i u večernjim satima. Vjetar slab do umjeren na jugozapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostalim područjima, veći dio dana, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima porast oblačnosti može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.

Četvrtak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U Krajini i većem dijelu Posavine, uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu i sjeveru od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

Petak: Sunčano. Prema kraju dana i u večernjim satima u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu Bosne i u Krajini se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu i sjeveru do 23, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.

Subota: Nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.