Vremenska prognoza: Do petka u BiH oblačno vrijeme

U Bosni se danas očekuje umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne, uz nešto više oblaka, u sjevernim područjima može pasti i malo kiše.

Tokom dana, u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, a u Hercegovini od 24 do 27 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, razvojem oblačnosti s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva.

U četvrtak u Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Za petak iz FHMZ-a predviđaju malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 27 stepeni.