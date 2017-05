Vremenska prognoza do petka: Pljuskovi i grmljavina

Danas se u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme s jačim pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu od 13 do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.

U četvrtak, 25. maja u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, lokalno sa slabom kišom ili pljuskom. Na jugu malo do umjereno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 10°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje od 21 do 25°C.

U petak, 26. maja prije podne u Hercegovini sunčano, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Ujutro lokalno slaba kiša u centralnim i istočnim područjima. Od sredine dana prema večernjim satima pljuskovi se očekuju u većem dijelu zemlje. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 11°C, na jugu do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje od 21 do 25°C.