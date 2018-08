Vratilo se ljeto, ali neće potrajati. Vakula najavljuje novu veliku promjenu

Ljetni se ugođaj vratio se u većinu Hrvatske. Od petka će biti pretežno sunčano i toplije, ponovno sve češće i vruće, bez skokovitih padova i porasta poslijepodnevne temperature, kakvi su bili prošlih dana, piše Zoran Vakula za HRT.

Danas pretežno sunčano i danju toplije

Uz manje oblaka nego u ponedjeljak jutro će u Slavoniji, Baranji i Srijemu, biti relativno svježe, uz najnižu temperaturu od 10 do 13 °C. Najviša dnevna oko 27 °C, uz pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom. Ujutro će ponegdje biti kratkotrajne magle.

Podjednako stabilno i ujutro svježe, danju ugodno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također najprije uz mjestimičnu maglu pa vedrinu ukrašenu uglavnom visokim koprenastim oblacima.

Pretežno sunčano, u dijelovima dana i vedro, bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje će još ponegdje biti umjerene, uglavnom do podneva podno Velebita i jake bure, pa i s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, temperature ponegdje i samo oko 22 °C. Niže nego prošlih dana, ali više od jutarnje temperature zraka, koja će uz more biti od 15 do 20 °C. U gorju i samo oko 8 °C.

I u Dalmaciji će još biti gdjegod umjerene do jake bure, te malo do umjereno valovitog mora. No, uz pretežno sunčano vrijeme i najvišu temperaturu oko 29 °C.

I na jugu Hrvatske manje oblaka nego u ponedjeljak te malo slabiji vjetar i viša temperatura, pa će mnogi polako zaboravljati vremenske neprilike tijekom vikenda.

Od srijede još toplije, ali…

Sljedećih dana još toplije, ponegdje i vruće, ali ne kao u prošloj sedmici.

Pritom u srijedu i veći dio četvrtka diljem Hrvatske suho i sunčano, po nizinama unutrašnjosti uz mjestimičnu jutarnju maglu, a od potkraj četvrtka ponovno oblačnije i nestabilnije, najprije uz pljuskove i grmljavinu samo u zapadnim i gorskim krajevima, za vikend vjerojatno i drugdje, ne samo u kopnenom području, nego i na Jadranu, osobito sjevernom, gdje će umjerene bure biti još i u srijedu.