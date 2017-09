Vozili su se autocestom u svojim automobilima, a onda su odjednom naletjeli na OVO! (VIDEO)

Do sada smo vidjeli mnogo čudnih stvari na autocestama, no ovaj sljedeći slučaj bez obzira koliko normalno može izgledati, svakako je najčudnija stvar do sada.

Video snimak snimljen kamericom unutar automobila, prikazuje automobil kako juri jednom prometnom cestom. Međutim, samo par sekundi kasnije, ispred vozača se nasred brze ceste pojavljuju dva čovjeka koji prenose frižider! Da, dobro ste čuli! Tipovi uopšte nisu obraćali pažnju na automobile koji jure, nego su gledali svoja posla i htjeli da odnesu frižider na određenu lokaciju.

Pogledajte ovu zaista rijetko viđenu scenu…