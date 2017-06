Vozač autobusa “kidnapovao” putnike: Ugušiće se beba, otvorite vrata

Vozač autobusa u Srbiji ušao je u utorak u verbalni okršaj sa putnicima nakon naglog kočenja, a potom zatvorio vrata i odbio da bilo koga pusti napolje. Snimak ovog incidenta objavila je na društvenim mrežama Pavica Veljović, koja se i sama našla zarobljena u autobusu sa dvogodišnjim djetetom, piše Blic.

Vozač, koji je očito izgubio kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, nadglasavao se sa putnicima u žučnoj raspravi oko toga ko je u pravu.

Neki su negodovali zbog kočenja, neki samo zbog njegovog ponašanja, a bilo je i onih koji su samo željeli – napolje.

– A sad bi da izađeš, sad ti ne smeta kočenje – kazao je vozač u jednom trenutku gospodinu koji se nalazio kod prednjih vrata.

Nedugo zatim čuo se i glas Pavice Veljović.

– Ovdje sam sa bebom molim vas. Imam dijete od dvije godine ovdje – vikala je ona, dok je jedna od putnica u panici rekla “Ugušiće se beba”.

Neko je u tom trenutku uspio da otvori srednja vrata silom, a majka je izašla sa bebom dok su putnici nastavili raspravu zatočeni u vozilu koje je stajalo na stajalištu.

Na snimku se čuje i kako vozač objašnjava putnicima da ne može da brine o svima tokom vožnje.

– Ovo je saobraćaj. Ja ne mogu da uzmem i da vežem svakog posebno – vikao je on.

Veljović objašnjava kako je došlo do ovog incidenta.

– Prvo kočenje se desilo pred mesnicom gdje mislim da mu je neko izletio, kad su putnici samo zatražili da stane, jer je jedna žena pala i nije se podizala. Tada je rekao: “Pa šta ako je pala” i počeo je cijeli cirkus. To je bila agonija za koju se nije znalo kako će se okončati. Čovjek je prosto pukao. Bili smo uplašeni i nemoćni – priča Veljovićeva.

Kako kaže, posebno ju je zatekao nastup vozača pred ženama i djecom, a sama je sa sobom nosila bebu koju je čuvala.

– Shvatam da je neko toliko bijesan da ni to što saznaje da ima bebu u opasnosti ne umanjuje njegov bijes, ne dopire mu do srca i savjesti. Oslobodio me je dječak razvalivši vrata sa spoljne strane. Vozač je ostale pustio nakon desetak minuta uz riječi: “Marš napolje da vas ne vidim! I da niko nije ušao unutra! Od ovog trena autobus je u kvaru.” I nastavio da vozi – prisjeća se Veljović.

