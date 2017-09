Vladinim avionom direktno na plažu: Željka Cvijanović o trošku građana ‘skoknula’ na more

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović avionom “cesna” putovala je krajem avgusta do crnogorskog primorja. U pitanju je bio privatan boravak predsjednice vlade Željke Cvijanović u Crnoj Gori i to od 18. avgusta kada je sa Mahovljana “predsjedničkim” avionom odletjela do Tivta, a u Banjaluku istim sredstvom se vratila 26. avgusta, piše RTV BN.

Pošto u to vrijeme, kao ni prije i poslije, nije bilo vladinih aktivnosti u Crnoj Gori može se zaključiti da je u pitanju privatni boravak i još jedna teška zloupotreba položaja visokih funkcionera Republike Srpske, ovaj put u režiji premijerke Željke Cvijanović.

Očito je da se radi o privatnom boravku Željke Cvijanović, koja je boravila u Igalu i jedan dan je “skoknula” do Trebinja.

Ovo je jedan od onih tridesetak letova “predsjedničkog aviona” koji je ljetos stizao do veoma zanimljivih destinacija poput Krfa, Atine, Thessaloniki, Tivta, Dubrovnika, Ljubljane, Beča, Beograda, Salcburga…

Iako je bilo pokušaja, od zvaničnih organa nije moguće dobiti informacije ko je sve letio avionom Republike Srpske ljetos i za koje potrebe. Međutim, datumi i destinacije na koje je letio “predsjednički” avion, uglavnom, se ne poklapaju sa službenim posjetama zvaničnika Republike Srpske.

Izuzme li se Beograd, malo gdje su najviši funkcioneri Republike Srpske zvanično boravili izvan granica BiH u ovoj godini.

Tako se s pravom može postaviti pitanje da li avion Republike Srpske, koji je kupljen sredstvima poreskih obveznika, služi za privatne poslove i posjete najviših zvaničnika, njihovih porodica i prijatelja i da li će ikada doći vrijeme da neko odgovara zbog nenamjenskog trošenja novca poreskih obveznika.

Za avion „cesna 525” građani Republike Srpske su izdvojili 4.8 miliona američkih dolara, a javnosti je, uz hvalospeve, predstavljen u aprilu 2008. godine. Tada je rečeno da avion ima dva pilotska i šest putničkih mjesta i da je jedan od najsavremenijih modela za VIP letove.

Autor: RTV BN