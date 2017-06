Vlada FBiH akcizama planirala vraćati kredit Razvojnoj banci

Vlada FBiH novcem dobijenim od seta zakona o akcizama, planirala je vraćati kredit Razvojnoj banci – što je jedan od zaključaka sjednice vlade Fadila Novalića iz marta ove godine.

Set zakona o akcizama jedna je od glavnih tema u BiH u proteklom periodu. U međuvremenu – propala su četiri pokušaja da akcize dobiju svoj konačan epilog. Sudbina je još uvijek nejasna, a zabrinutost zbog ovoga u periodu iza nas više puta su izrazili predstavnici EU u BiH, OSCE, ali i bh. vlasti u oba entiteta.

Osnovno pitanje koje se nameće – uvijek je isto: Gdje će se trošiti novac od akciza? Zvizdić, Novalić, i većina zvaničnika iz oba bh. entiteta uvjeravaju da će se sredstva utrošiti na izgradnju cesta i autocesta.

Predsjedavajući Vijeća ministra Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u obraćanju poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je da sredstva koja se prikupe od povećanja akciza na naftu i naftne derivate neće biti utrošena za “krpljenje budžetskih rupa” nego isključivo za izgradnju cesta i autocesta.

Desilo se to 10. aprila ove godine.

Dodao je da je u zakonu jedan član posebno posvećen tome da precizira da sredstva od povećanja akciza idu na izgradnju cestovne infrastrukture.

U ovo nas je uvjeravao i premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić, kazavši da će set ovih zakona doprinijeti rastu ekonomije.

“Mora se to pitanje nazad vratiti. Mi istina radimo neke alternativne, sad smo govorili o brzim cestama kojima nisu akcize izvor. Pravimo programe o regionalnim cestama gdje nije izvor akciza mi ćemo neka rješenja naći. No akciza je pravo rješenje za brzi oporavak rast ekonomije u BiH mi njega imamo i ovako, ali nedovoljan, 3,2 posto. Željeli bismo pet do šest posto, to bi već bilo vidljivo. E zato nam trebaju akcize i to je zaista važno pitanje”, izjavio je Novalić u razgovoru za N1 u petak, 16. juna.

Međutim, na oficijelnoj straniciVlade FBiH može se pronaći saopćenje sa 95. sjednice, u kojem se jasno na kraju izvještaja navodi:

“Zaduženo je JP Autoceste FBiH da dio prihoda ostvarenog nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama prioritetno usmjeri u svrhu povrata ovog kredita”.

Sjednica je održana 10. marta 2017. godine.

Federalna vlada tada je donijela dvije odluke, koje se odnose na odnose na o davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja između Razvojne banke FBiH i Vlade FBiH u svrhu osiguranja izvršenja obaveza iz Ugovora o kreditu od 13.2.2017. godine, zaključenog između Razvojne banke FBiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Tada je potpisan ugovor o kreditu u iznosu do 48.084.578,77 KM.

Autor: N1info.com