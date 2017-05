Vjetar donosi naoblačenje sa zapada, do kraja sedmice nestabilno

U BiH će danas prije podne biti sunčano, a popodne vjetrovito uz jak jugo i postepeno naoblačenje sa zapada. Jutro je pretežno vedro, samo na zapadu i jugoistoku uz nešto više oblaka, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje uz prolaznu maglu.

Za danas je upaljen i žuti meteoalarm zbog jakog vjetra koji će pogoditi veliki dio BiH.

Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 27, a u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća na istoku Bosne. U večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjveru i sjeverozapadu Bosne. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 21 do 27 stepeni Celzijusa..

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, uglavnom u jutarnjim satima i prije podne. Poslije podne slabih lokalnim pljuskova može biti još ponegdje na sjeveru Bosne. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu do 17, a dnevne od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

Autor: Srna