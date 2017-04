Vjerovali ili ne: 36 godina kopao 10 kilometara dug kanal oko planine zbog vode

1959. godine 23 -godišnji Kinez Huang Daf, nagovorio je svoje komšije da uklešu 10 kilometara dug kanal za vodu kroz i oko planine jer između malog sela Kaovangba iz Kine i prijeko potrebne vode za njive i usjeve ispriječile su se vertikalne obližnje litice planine u provinciji Guejdžou.

Radna akcija trajala je s prekidima nevjerovatnih 36 godina, od kad je počela davne 1959. godine. Sada, Huang Dafa, koji ima ima 81 godinu, može da kaže da je za svoje selo i sebe uradio veliko životno djelo.

On je danonoćno od 1959. godine bdio nad radovima, čak i kada mu je kćerka bila na samrti da bi se kanal za vodu za njegovo selo završio. Tada 23-godišnji Huang je krenuo u borbu protiv planine te je polahko kuckao 300 metara visoku liticu obješen o stablo.

Njegova posvećenost uspjela je vremenom da inspirira i druge mladiće iz njegovog sela te su mu se pridružili i konačno iskopali prvih 100 metara tunela kroz sam vrh planine koristeći samo ručni alat.

Ipak, voda još uvijek nije potekla. Niko od njih nije bio dovoljno stručan da sprovede ovako komplikovan inžinjerski poduhvat pa se jedno vrijeme tunel koristio da skrati put do susjednog sela. To nije osujetilo lokalnog junaka Huanga Dafa, pa je on otišao da proučava sisteme navodnjavanja u obližnjem velikom gradu.

Mnogo napornog učenja Huanga, kao prvo i jako opasnog rada isplatilo se nakon 36 godina rada. Tako je posljednja etapa završena 1995. godine kada je i potekla voda. Seljani više nisu strepjeli da li će ujutro moći spremiti doručak, dok nemoćno posmatraju uvele usjeve na skromnim parcelama ispucale zemlje.

– Trebalo bi da učinimo nešto za opće dobro kad god možemo. Ne trebamo čekati da se stvari dese same od sebe. Decenije mog života mogle su proći a da se ništa ne promijeni – izjavio je Huang Dafa, za “China Daily”.

Sada kada imaju napokon vodu, proizvodnja pirinča povećana je čak 16 puta, dok je 1.200 mještana imalo direktne koristi od požrtvovanja radnika amatera, od kojih su neki imali samo 12 godina kada su počeli da vise iznad strašnog ponora s pijukom u ruci, gradeći kanal za vodu za svoje selo.

