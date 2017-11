VIKI NE MOŽE VIŠE DA IZDRŽI: “Muka mi je od Karleuše, napuštam ‘Grand’!”

Srbijanska folk pjevačica zaprijetila je direktoru “Grand” produkcije Saši Popoviću da će otići iz žirija takmičenja ako ne obuzda “malu od skandala”.

Viki Miljković čvrsto je riješila da više ne toleriše verbalne napade srbijanske pjevačice Jelene Karleuše! Naime, pjevačica je zaprijetila Saši Popoviću da će napustiti žiri “Zvezda Granda” ako “maloj od skandala” ne skrene pažnju na ponašanje.

“Na posljednjem snimanju Viki je poludjela zbog Karleuše. Zato je Popoviću jasno stavila do znanja da neće više da trpi neprijatnosti pred širokim auditorijumom. Saša je sad na velikim mukama jer mora da riješi problem. On je između dvije vatre, stalo mu je i do Viki i do Jelene jer obje prave odličan šou, ali moraće da ih pomiri jer je Viki riješila da napusti žiri”, priča dobro obaviješteni izvor, piše “Kurir“…

Posljednja svađa bila je najžešća. JK je poručila Viki da nije ni dobra riba ni dobra pjevačica i da su je doveli u “Grand” da bi bila njeno meso. Miljkovićka joj je tada odbrusila da joj je muka od nje.

“Dosta više s tom tvojom macom, ona je olinjala. Mnogo pričaš, a malo daješ”, rekla je Viki, aludirajući na Jelenin hit “Ide maca oko tebe”.

To nije sve – ona je koleginici zamjerila da nije stručna.

“Ti kao da si Vidovita Zorka, pa tačno znaš kakvu će sudbinu doživjeti takmičari”, poručila joj je Miljkovićka.