VIJEĆE MINISTARA BIH DONIJELO ODLUKU: Bez plaćanja uvoznih dažbina može se uvesti roba u vrijednosti do 600 maraka

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Uprave za neizravno oporezivanje, donijelo odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina radi usklađivanja s odgovarajućim carinskim propisima Europske unije, piše Večernji list BiH.

Stvari za osobnu upotrebu Odlukom je, između ostaloga, propisano da putnik, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH, u osobnoj prtljazi može prenijeti nekomercijalnu robu bez plaćanja uvoznih dažbina u vrijednosti do 600 KM, umjesto dosadašnjih 200 KM, čime se vrši usklađivanje s propisima u Europskoj uniji gdje iznosi 300 eura.

– Promjena koja je urađena je to da osobe koje u fizičkom smislu ulaze u carinsko područje BiH, bez obzira na vrstu prijevoza, odnosno neovisno o tome ulaze li automobilom, pješice, zrakoplovom, autobusom, vlakom, imaju pravo na oslobađanje uvoznih dažbina za robu koju nose u osobnoj prtljazi za osobnu upotrebu do 600 KM. To je izvršeno u cilju usklađivanja s propisima EU jer je tamo propisana vrijednost od 300 eura, tako da je to kod nas stavljeno na 600 KM. Drugo je ostalo kao i do sada. Primjerice, ako fizička osoba dobiva od fizičke osobe iz inozemstva određeni paket besplatno, pravo oslobađanja je do 90 KM. U slučaju da fizička osoba u BiH naručuje određenu robu iz inozemstva i tu robu plaća, tada je pravo oslobađanja do 300 KM. Naravno, i tu se mora raditi o stvarima za osobnu uporabu, tj. da nije riječ o stvarima za koje se može zaključiti kako su eventualno za daljnju preprodaju. Primjerice, ako osoba ulazi u BiH pa uvozi za 600 KM 2000 ili 5000 kemijskih olovki. To nije moguće jer se može zaključiti kako su namijenjene za daljnju prodaju, što nije dopušteno – kazao je za Večernji list Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za neizravno oporezivanje BiH, i dodao kako isto tako u slučaju da osoba u inozemstvu kupi perilicu posuđa ili rublja u vrijednosti do 600 KM, može je uvesti u BiH bez plaćanja uvoznih dažbina.

Povrat PDV-a Svi građani BiH koji kupuju određenu robu u članicama EU imaju mogućnost povrata PDV-a plaćenoga za robu čija vrijednost prelazi 100 eura ili iz nekih drugih država u skladu s njihovim važećim zakonima.

Kada kupuju robu u EU, mora se tražiti obrazac za povrat PDV-a koji prodavač popunjava i ovjerava. Prilikom izlaska iz carinskoga područja EU građani se moraju obratiti nadležnoj carinskoj službi (ako putuju kopnenim prijevoznim sredstvom, to je carinska služba te države članice EU).

Carinska služba ovjerava dokumentaciju i nakon toga građani BiH mogu uzeti povrat PDV-a u prodavaonici gdje su robu kupili ili u nekoj banci u BiH koja vrši uslugu povrata, ali uz proviziju.

Autor: Vecernji.ba