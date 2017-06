Video koji je zgrozio Balkan: Poremećena majka pokušala ubiti dvogodišnje dijete nasred ulice

Stravično zlostavljanje malog djeteta dogodilo se sinoć oko 23 sata u Novom Jelkovcu u Zagrebu.

Kako tvrdi Kornelija Janđel, očevidac ovog strašnog događaja koji je završio intervencijom policije i Hitne pomoći, majka je je prijetila svojoj djevojčici od nepune dvije godine da će je baciti pod auto, a kada je stigla policija počela je sebe i djevojčicu udarati šakom po glavi, te zaprijetila da će malenu baciti na pod ako joj se iko od policajaca približi.

Na kraju je djevojčicu uspjela uzeti djetetova baka, a majka je odvezena vozilom Hitne pomoći, najvjerojatnije na psihijatriju.

Prenosimo opis cijelog dogođaja kojega je na svom facebook profilu iznijela Kornelija Janđel, koja se u tom trenutku našla na mjestu događaja i snimila zlostavljanje. Na snimci se čuju plač i vrištanje djeteta te prijetnje majke. Navodno je riječ o majci koja već duže vrijeme zlostavlja svoje dijete, piše Jutarnji list.

U cjelosti prenosimo post Kornelije Janđel koja je snimila ovaj događaj:

“Poslala sam mail na razne institucije, tv i novinarske kuce. U nasem kvartu (Novi jekovec) nažalost živi jedna djevojka (nemogu je nazvati majkom) koja ima djevojčicu od 2 nepune godine. To djete je s njom proživljavalo pakao. Ona to djete sustavno maltretira. Tuče je, čupa za kosu, psuje, prijeti da će je dat u dom… A sinoć se desilo nešto na šta nisam mogla okrenuti glavu, oko 23 sata cujem vani viku i dreku izadem na balkon kad ona sa malom vani malena sjedi u triciklu, a ova iz petnih žila viče na dijete dok mala od umora plače. U jednom momentu iz njenih usta izade UBIT ĆU TE!! OĆEŠ SAD DA TE POD AUTO BACIM PI… TI materina ! Znači sledila sam se… Normalno rekla sam joj šta to radi od djeteta i da ga prestane zlostavljat i maltretirat. Na šta je ona meni dobacila da je to dijete Turčina i da se oni tako odgajaju da kaj mi Hrvati znamo. Odma sam joj rekla da ću joj pozvat policiju. Dok sam otisla po mob ona je nastavila svoj šou program, kad je vidla da zovem i pričam sa policijom dala je petama vjetra. Policija je brzo došla na teren i krenuli su u potragu za njom. Nakraju su nabasali na nju ispod mog balkona. Kada ih je vidjla isčupala je malu iz tricikla i krenula u bjeg. Oni za njom. Tu počinje cjela drama za malenu … Policija joj pokušava uzet malu, ona se neda i počinje sebe i malu udarat šakom u glavu. Malena vrišti i plače…Policajci se odmiču zbog sigurnosti malene. Ona se prijeti da ce bacit malu o pod ako joj se približe. Policija zove pojačanje i uskoro i hitnu. Malenu su uspjeli uzet od nje i predali je baki…Nju su odveli u bolnicu (prepostavljam psihijatriju). Dok se sve to dešavalo skupilo se dosta ljudi, a njih bar 20- tak je reklo kako su u više navrata prijavljivalo centru i policiji. U više navrata su joj oduzimali malenu i opet vraćali nazad. Ja vas pitam dali nam treba još jedan slučaj malenog Denisa? I zasto su institucije opet zakazale? Do kada ce stradavat nevina bića zbog našeg sustava? Molim vas da sherate ovaj post kako bi nesto promjenili i kako se ovakve stvari vise nebi dogadale. ”