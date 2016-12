Veliko srce našeg Dijamanta: Novac od nagrade donirat će ugroženima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, kapitenu bh. reprezentacije u nogometu Edinu Džeki za promociju BiH u svijetu.

Državna nagrada za sport u iznosu 15.000 KM Džeki je, između ostalog, dodijeljena i za doprinos uspjesima nogometne reprezentacije BiH, za koju je od 2007. godine upisao 82 nastupa, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Za nacionalni dres Džeko je postigao 49 golova.

“Prijatno me iznenadila informacija da me Vijeće ministara BiH nagradilo i to Državnom nagradom za sport, za promociju BiH u svijetu. Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se na tome, jer od prvog dana svoje karijere cilj mi je bio da, kroz svoje igre i ponašanje promovišem i državu, jer sam ponosan što sam rođen u Bosni i Hercegovini.

Ponosan sam što uz moje ime, bilo gdje da krenem i bilo gdje da dođem, stoji zastava naše zemlje i tako je oduvijek i bit će zauvijek. Svaka nagrada, a posebno ona koja dolazi iz moje domovine je meni posebno vrijedna i bitna.

Da, sportisti jesu najbolji ambasadori BiH u svijetu i zato im treba podrška države, vlasti i navijača, jer svi mi sa ponosom nosimo grb na srcu.

Bilo je uspona i padova, bit će ih još, ali najbitnije od svega je da znamo odakle dolazimo i da sa sobom nosimo dobrotu i poniznost i vjeru u ono što radimo, a ljudi će prije ili kasnije, prepoznati iskrenost u tome!

Hvala vam još jednom i svima želim mnogo sreće, ljubavi, smijeha, manje problema, više pobjeda i puno zdravlja u 2017.

Svi zajedno smo to i zaslužili!!! Voli vas vaš Edin”, poručio je Džeko na svom Facebook profilu.

Novac koji dobije od nagrade donirat će ugroženima.

Autor: Radiosarajevo.ba