Veliki dio Sarajeva danas bez vode: Evo o kojim se ulicama radi

Veliki dio grada Sarajeva danas će ostati bez snabdijevanja vodom usljed izvođenja redovnih radova na mreži, saopćeno je iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Zbog izvođenja radova na popravljanju kvarova na vodovodnoj mreži u terminu od 09 do 16 sati doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju slijedećih ulica:

Pijačna, Tvornička, Džemala Bijedića, Bulevar Mimar Sinana, Kulenvakufska, Ruđera Boškovića, Dolačka, Prnjavorska, Olivera Ibrahimovića, Zahira Panjete, Mustafe Behmena, Muhameda Efendije Pandže, Alipašina, Patriotske Lige, Zije Dizdarevića, Abdurahmana Muharemije, Tome Mendeša, Igmanska, Uglješići i Barica.

U toku noći, od 24:00 do 05:00 isporuka vode vrši se pod smanjenim pritiskom i to u dijelovima grada: od Dolac Malte do Baščaršije , Otoka, Č. Vila, Alipašino Polje, Dobrinja, Saraj Polje, Rajlovac, Velešići, Pofalići, Kobilja Glava, Ciglane, Koševsko Brdo, Breka, Podhrastovi, Sedrenik, Zmajevac, Vogošća, Pogledine, Hrid, Bistrik, Mahmutovac i ulice Alipašina i Koševo, saopćeno je.

Autor: N1