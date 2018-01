Velike promjene vremena: Stiže obilan snijeg u BiH

Nakon prilično dugotrajnog perioda iznadprosječne topline, pred nama je period koji će obilježiti obilnije padavine za vikend i temeprature primjerene januaru, prognoza je amatera meteorologa Nedima Sladića.

Nova promjena bit će uslovljena djelovanjem duboke ciklone koja će se u petak sredinom dana sa zapada se postepeno širiti i postepeno popunjavati prema jugoistoku u subotu, što će jugozapadnoj Bosni, Hercegovini i mjestimično u dijelovima centralne Bosne uzrokovati obilnije količine padavina.

Jednom riječju, narednih pet dana najlakše i najjednostavnije je uprostiti prognozu u dvije riječi – izrazito promjenjivo.

No prije ciklone za vikend, ispratit ćemo još jednu brzopoteznu frontu u sklopu jedne vrlo snažne ciklone sa sjeverozapada čiji ćemo utjecaj osjetiti sutra, a zbog razlike u pritiscima između sjevera i juga zemlje, ona nam donosi i novu južinu, povremeno ona će biti i vrlo jakog intenziteta, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm zbog jakog vjetra (udari od 45 do 60 km/h), uz manje količine padavina koje će u prvom dijelu dana biti u obliku kiše, ali prema kraju dana padom temperatura slijedi i novo zahlađenje, kako će strujanja (vjetrovi) okrenuti sa jugozapadnih na zapadna i sjeverozapadna, a kiša prelazi u susnježicu i snijeg.

Padavine u noći sa srijede na četvrtak prestaju u cijeloj zemlji i dolazi do razvedravanja. Četvrtak donosi hladnije jutro, nerijetko mrazno, ali to je i jedini dan za ovu sedmicu za koji možemo reći da će biti potpuno stabilan, jer će ga obilježiti pretežno sunčano vrijeme, ali će prema kraju dana pristizati novi oblaci prema Krajini iz smjera Like i Korduna. Temperature nakon hladnog jutra (-6 do 4°) u osjetnom porastu (između 7 i 14°).

U petak, južina prolazno ponovo dobija na intenzitetu pa će biti natprosječno toplo, a temperature u većini krajeva će biti oko 10°, na sjeveru zemlje nerijetko na brojci od 15°. U noći padavine nove se šire sa sjeverozapada prema Bosni i Hercegovini. Utjecaj ciklone osjetit ćemo krajem petka i tijekom cijelog vikenda, kada dolazi i do zahlađenja, a kiša u svim područjima izuzev Hercegovine prelazi u umjeren do jak snijeg, najprije u subotu prijepodne u Krajini, a do kraja dana i na istoku zemlje, a zahlađenje prati i pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, pa nisu isključene stoga ni pojave snježnih vijavica. Prema trendu jutrošnjih i sinoćnjih prognostičkih operativnih modela GFS i ECMWF, snažna južnojadranska ciklona krajem subote jugu, jugozapadu i dijelovima centralne Bosne donosi obilnije padavine, nerijetko i preko 40 litara padavina po metru kvadratnom.

U nizinama sjeverozapadne Bosne nerijetko može pasti i do 20 cm snijega, u centralnoj Bosni na nadmorskim visinama iznad 400 metara i preko 35 cm, a na planinama i preko pola metra novog snijega.

Pravi zimski januarski ugođaj nastavlja se i u nedjelju, s tim da padavine na sjeveru slabe gdje postepeno dolazi i do prestanka padavina i djelomičnog razvedravanja, a u centralnom i južnom dijelu zemlje su još uvijek izraženije, ali prema kraju dana one su u slabljenju, ali ne i u prestanku, kako ciklona odmiče dovoljno južno prema Albaniji. Temperature uglavnom za vikend između -4 I 1°, u Hercegovini od 2 do 5°. Ponedjeljak ponovo donosi stabilnije vremenske prilike sjeverozapadu zemlje, dok će u centralnom i istočnom dijelu zemlje ciklonska cirkulacija i dalje uslovljavati vrlo slabe i rijetke snježne padavine u prvom dijelu dana, a potom će u drugom dijelu dana doći i do razvedravanja.

Nakon nedostatka snijega u prvom dijelu mjeseca januara, situacija konačno ide u korist zimoljupcima koji će za vikend itekako moći uživati u snježnim padavinama.

Autor: N1