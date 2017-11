Velika promjena vremena u nedjelju u Bosni i Hercegovini

Objavljena je vremenska prognoza za nekoliko predstojećih dana, a kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju se u Bosni i Hercegovini očekuje velika promjena vremena uz znatno niže temperature zraka i sniježne padavine.

U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom. U područjima iznad 700 m očekuje se susnježica ili snijeg. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima snijeg ili susnježica su mogući i u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevne od 4 do 9, na jugu od 11 do 16 °C. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima pad temperature zraka.

U ponedjeljak jutro pretežno oblačno. U Hercegovini, Krajini, Posavini i na zapadu Bosne razvedravanje. U centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Padavine, uglavnom, u jutarnjim satima i prije podne. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 4 do 9, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 7 do 12 °C.

U utorak jutro prohladno sa mrazom i maglom po kotlinama. U ostatku dana pretežno sunčano. Jutarnje temperature od -5 do -1, na planinama do -10, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 7 do 12 °C, saopćeno je.