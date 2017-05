Velika poplava u Splitu: Automobili plivaju, vlasnici ne mogu do parkinga, radnici zarobljeni u uredima

Na splitskoj adresi Sukoišanska 35 u ponedjeljak, poslijepodne, došlo je do velike poplave, piše Slobodna Dalmacija. Zbog puknuća cijevi, poplavljen je čitav parking ispred zgrada na brojevima od 29 do 33, kao i obližnji park u kojem je voda sezala sve do sjedećeg dijela na klupama.

Voda je došla i do obližnjih poslovnih prostora, među kojima je i ured Geoprojekta, čiji djelatnici ne mogu napusiti svoja radna mjesta jer im voda pred ulazom seže sve do gležnjeva.

Velika snaga vode podigla je i sloj zemlje, a oštećen je dio trotoara ispred obližnjih “Orinih zgrada”.

Kako je kazala jedna od stanarki u obližnjoj zgradi u ulici Hrvatske mornarice, stanari su u svojim domovima ostali bez vode.

Puknuta cijev sanirana je nešto prije 14 sati te je voda zaustavljena.