Vapaj vlasnika otrovanog psa potresao društvene mreže: Kukavico, ubio si mi najboljeg prijatelja, želim ti da živiš 100 godina!

Nakon četiri dana agonije skupio je snage podignut se na noge zamahat repom pogledat me i ispustit zvuk koji ću pamtit do kraja života. Ljubavi moja dlakava, najbolji prijatelju sretno ti di god da si. A osobi koja mi je bacila otrov u dvorište želim duug život, da doživis 100 i da gledaš svoje najmilije kako umiru. Kukavico jedna. Pas je bio umiljat sretan, nasmijan, pun ljubavi, a ti si nam ga oduzeo u njegovoj trećoj godini. Pozdrav Neph, vidit ćemo se jednom opet. Osjećam se slomljeno… – napisao je vlasnik psa koji je otrovan u Zagrebu. No, i u Dalmaciji se događaju iste stvari, piše Slobodna Dalmacija.

– Prvi obdukcijski pregled Jane Doe pokazao je veliku traumu glave. Djelatnici veterinarske ambulante su ostali u šoku, tako malo štene, a hematoma da ih nisu uspjeli sve izbrojati. Spasa joj nije bilo, a trpjela je i velike bolove… Pa tko to napravi tako malenoj bebi? Gdje će ti duša, čovječe? – napisali su prijatelji životinja.