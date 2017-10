Užas u Zagrebu: Djevojčica se ubola na špricu na igralištu

Petogodišnja djevojčica se 13. septembra na igralištu ispred dječjeg vrtića Tratinčica u zagrebačkim Dugavama ubola na vrh igle odbačene narkomanske šprice.

Djevojčica je povrijedila kažiprst lijeve ruke i istoga dana zbrinuta u bolnici, a uznemireni roditelji još čekaju određene medicinske nalaze te i dalje strepe je li njihova kćerka zaražena, javlja Jutarnji list.

Navodno su osnovni nalazi bili u redu, no zbog vremena inkubacije oni ne govore ništa. Naime, od ulaska virusa u tijelo pa do pojave prvih simptoma, kod primjerice hepatitisa B, treba proći od šest do 16 sedmica. Tako da će roditelji dobiti prave nalaze tek tri mjeseca nakon što se djevojčica ubola.

Roditelji su razočarani izostankom reakcija u vrtiću, ali i u Gradu. Vrtić se, naime, nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi Svetog Mateja 73 i nije ograđen, odnosno nema kontroliran prostor za igru.

Cijeli slučaj odmah je prijavljen direktorici, ali i nadležnim gradskim tijelima, prije svega Uredu za obrazovanje, kako bi se hitno osigurao adekvatan i kontroliran prostor koji bi djeca mogla koristiti za igru, poput onoga u kojem borave djeca smještena u zgradi centralnog objekta DV-a Tratinčica. Međutim, iz Gradske uprave na njihove molbe nije bilo nikakvog odgovora.

“Nikakve komunikacije u vezi s tim sa mnom nije bilo. Ispričavam se roditeljima. Odmah ćemo posjetiti vrtić i ugraditi ogradu i videonadzor”, rekao je gradonačelnik Milan Bandić, javlja Jutarnji.

No, čini se da postavljanje ograde oko jednog vrtića neće riješiti problem sve većeg broja odbačenih igala i šprica koje predstavljaju opasnost za sve prolaznike, a ponajviše djecu.

