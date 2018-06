Uzalud protesti: Cijene nafte će još rasti u BiH

Gledajući globalnu sliku, cijene nafte će još rasti u BiH, rekao je za BHRT ministar vanjske rgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Šarović je pojasnio kako su entiteti, odnosno vlade i nadležna ministarstva, jedini koji mogu ograničiti visinu cijene svake vrste goriva. To nije u nadležnosti Ministarstva vanjske. trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dodao je Šarović.

“Niko nije razmišljao o posljedicama. Ovo je samo početak jer imajući u vidu šta se dešava na svjetskom tržištu nafte situacija će se sigurno pogoršati i doći će do drastičnih poskupljenja koja će uticati na standard građana i ekonomije u BiH”, tvrdi Šarović.

On kaže da vlade Republike Srpske i Federacije BiH mogu utjecati i spriječiti divljanje cijena.

”Trenutačno je na svjetskom tržištu cijena litre goriva 0,87 maraka i kada na to dodate 0,70 ili 0,80 maraka raznih taksi i trošarina u ovisnosti od vrste goriva, lako je izračunati da je to oko 1,60 maraka po litri”, ističe Šarović te ističe da mu nije jasno zašto pojedini ministri iz Republike Srpske, po pitanju cijene i trošarina za gorivo, prebacuju odgovornost na Vijeće ministara. ”Ako bi po njihovim zahtjevima Vijeće ministara reagiralo – to bi bio prijenos nadležnosti”, upozorava Šarović.