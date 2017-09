UVODI NIKAD STROŽIJA PRAVILA U ZVEZDE GRANDA: Evo kako se Snežana suprostavila Saši!

Kako se približava početak nove sezone „Grandovog“ takmičenja, sve su učestaliji sastanci koje članovi žirija odnosno produkcije imaju sa Sašom Popovićem. A on, priča se po „Grandu“, priprema drugačiji način takmičenja od onog kakav je ranije bio.

Popović je od svih koji su uključeni u organizaciju, posebno žirija, tražio da u novoj sezoni budu rigorozniji prema takmičarima. Neka nova pravila koja će se primjenjivati nisu se dopala Snežani Đurišić koja bi i dalje trebala sjediti na mjestu produkcijskog člana žirija. Ona se na jednom od sastanaka žestoko suprostavila Popoviću tražeći od njega da ne uvode strožije propozicije jer će one loše uticati na takmičare.

Kako nije uvažavao ni jednu njenu kritiku ona se još više naljutila pa tražila od njega objašnjenje zašto ju je postavio za urednika tog takmičenja odnosno produkcije kada ne uvažava ni jedan njen prijedlog. Nekoliko minuta su se prepucavali, da bi na kraju Popović „spustio loptu“ i ipak uvažio neke od njenih prijedloga.

– Ne možeš me smatrati urednikom, a ne slušaš šta predlažem. Ne možemo tako funkcionirati – rekla mu je ona.

Ali Saša joj nije ostao dužan pa je odbrusio u svom maniru kako svi oni mogu predlagati šta žele, ali ukoliko se njemu to ne dopada, ne može ih spasiti nikakva funkcija da bi on to uvažio. Ipak, na kraju posljednja je njegova, bar kada je to takmičenje u pitanju.

Autor: Express