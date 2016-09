Uveo 5-satno radno vrijeme i kompanija mu ostvarila rekord

Ponedjeljak je nešto čega se svi groze. Srijeda je “samo da se pregura”. Petak ujutru je olakšanje jer samo što nije došao vikend. Ideja da radnici moraju da preguraju 70 posto sedmice da bi uživali samo 30 posto je kolektivno ludilo!”

Ovako piše preduzetnik Stephan Aarstol, vlasnik firme “Tower Paddle Boards”, koji je prije nešto manje od godinu dana uveo petosatno radno vrijeme, tako da su radnici mogli da idu kući još prije ručka.

“Moja kompanija je odlučila da drugačije radi stvari. Mi smo u biznisu prodaje ‘stojećih’ dasaka za veslanje (paddle-board), pa kraće radno vrijeme i slobodna popodneva za zaposlene su savršen spoj sa našim biznisom.

Odlučili smo da uvedemo petosatno radno vrijeme, od 8 ujutru do 13 popodne. Pošto ručak i tako traje sat vremena, ustvari smo skratili radno vrijeme za dva sata. Naši zaposleni NISU plaćeni manje, i ja i dalje od njih očekujem duplo veću produktivnost od prosječnog radnika”, piše Aarstol za Business Insider.

Rezultati su, kaže, bili zapanjujući.

Prošle godine bili su imenovani za najbrže rastuću privatnu kompaniju u San Diegu. Tim od devet zaposlenih će ove godine generisati devet miliona dolara prihoda.

Recept za uspjeh

“Kad kažem ljudima da moji zaposleni rade svega pet sati dnevno, odgovor je uvijek: ‘To je baš lijepo, ali meni se ne isplati’. Toliko su zalijepljeni za radno vrijeme od 9 do 5 da nisu u stanju da zamisle bilo šta drugo”, piše ovaj vizionar.

Ali, kako tvrdi, možete smanjiti radno vrijeme za 30 posto, a da nivo produktivnosti bude isti. Evo zašto:

1. Ljudi nisu mašine

Samo zato što sjede za stolom osam sati dnevno, ne znači da su ljudi produktivni. Petosatno radno vrijeme omogućava da njihova energija bude na optimalnom nivou i da budu efikasni.

2. Sreća je odlična za produktivnost

Studije su pokazale da su radnici produktivniji kad su srećni. Imati vremena da jurite za sopstvenim strastima, njegujete veze sa bližnjima i budete aktivni, znači da imate mnogo više emotivne i fizičke energije.

3. Manji broj sati proizvodi fokus

Imati manje vremena da završite određeni zadatak znači da ste mnogo više fokusirani. Znači i da bolje prioritizujete.

Kako da implementirate 5-satnu radnu sedmicu

“Nažalost, ako vaš posao i radno mjesto izgledaju isto kao što bi izgledali prije 100 godina, onda najbolje da ne pokušavate ovo”, piše Aarstol. Ako ne radite poslove koji zahtjevaju 24-satna dežurstva (policija, medincinske sestre i ljekari, vatrogasci…) ili ne zahtevaju da radite odjednom s velikim brojem ljudi (filmska produkcija), sva je prilika da će, tvrdi Aarstol, ovo raditi i za vašu

firmu, prenosi B92.

1. Primijenite pravilo 80-20

Osamdeset posto rezultata dolazi iz 20 posto napora, samo je potrebno da locirate koji su to potezi i da eliminišete sve ostalo.

2. Primijenite princip produkcije

Ljudi misle da je 5-satna sedmica nemoguća jer razmišljaju u terminima vremena, ne u terminima produkcije. Većina radnika čije je glavno oruđe znanje plaćeno je fiksnom platom, a ne na sat.

“Promijenio sam takvo razmišljanje u mojoj firmi tako što sam odredio da 5 posto profita ide radnicima koji su se najbolje pokazali u smislu produktivnosti”, savjetuje ovaj biznismen.

3. Nemojte uvijek biti dostupni!

“Jedna od najvećih zamjerki bila je to što će naš korisnički centar raditi pet umjesto osam sati. Međutim, shvatio sam da ne držimo radnju s alatom. Naši klijenti kupe jednu dasku svakih pet godina. Nije važno koliko smo otvoreni, sve dok naši klijenti znaju radno vrijeme. Nismo propali, imamo isti broj poziva kao i kada smo radili osam sati”, kaže Arstol.

4. Koristite sve prednosti tehnologije

Sa novom radnom sedmicom u kompaniji su bolje vidjeli sve slabosti svoje organizacije. Najvažniji izazov je bio da automatizuju što više funkcija koristeći softver. Napravili su video tutorijale što je štedjelo vrijeme korisničkom servisu, a automatizovali su i poslove u skladištu.

5. Nemojte se ograničavati na 25 sati sedmično

Iako znaju da uvijek mogu da išetaju iz firme u 13 popodne, najbolji radnici i dalje povremeno ostanu po 12 sati na poslu, priznaje Aarstol.

“Kao i sa poslom od 9 do 5, nekada će biti potrebno da odradite izuzetno dug dan. Ali kada odete u 13 da sačekate djecu iz škole ili da odete na surfovanje, rad nije odvojen od života – to je sve življenje”, kaže on.

“Petosatna radna sedmica je jedna od mojih najtežih odluka u životu. Ali danas su radnici zadovoljni, produktivniji i više investirani u biznis”, zaključio je vlasnik firme “Tower Paddle Boards” kojeg neki medija proglašavaju “najboljim šefom na svijetu”.

Autor: N1