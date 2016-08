Uskoro novi propisi na cestama u BiH: Kazne za razgovor na mobitel tokom vožnje i nevezivanje pojasa od 100 do 300 KM

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH navelo je kako su usvojeni veoma važni akti iz oblasti saobraćaja, javlja Anadolu Agency (AA).

Na sjednici Vijeće ministara BiH usvojen je nacrt izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu a na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je, u prvom čitanju, usvojen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Ministar Ismir Jusko ističe da su u pitanju dva izuzetno važna strateška zakona kojima se uređuje oblast transporta i sigurnosti na cestama. Napominje da su sve izmjene usklađene sa entitetskim i kantonalnim ustavima, da su konsultirani svi nivoi vlasti i sve institucije nadležne za provođene ovih zakona.

”Usvajanjem nacrta izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, zakonodavstvo u oblasti međunarodnog prijevoza bit će prava podrška daljem razvoju ove privredne grane Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu adekvatnog suzbijanja štetnih pojava u ovoj oblasti, prije svega rada na crno. S druge strane, temeljitim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja želimo kaznenu politiku podići na najviši nivo”, kaže ministar Jusko.

Prije Doma naroda, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, usvojen je u prvom čitanju i na 34. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 1. augusta 2016. godine.

Ključne novine koje se nalaze u novom tekstu zakona su vezane za kaznenu politiku. Tako su novim zakonskim rješenjem za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorištenje zaštitnog pojasa previđene kazne od 100 do 300 KM. Trenutno se nevezanje pojasa kažnjava sa svega 30 KM.

Izmjenama zakona predviđa se i zabrana korištenja mobilnih telefona i slušalica u oba uha za pješake koji se kreću putem ili prelaze kolovoz. Također, za prekoračenje brzine predviđene su kazne od 400 do 1.000 KM. Novčanom kaznom u rasponu od 400 KM do 1.000 KM biće kažnjeni i vozači koji odbiju alkotestiranje ili imaju preko 1,5 promila alkohola u krvi.

Kazne od 400 KM do 1.000 KM previđene su za vozače koji voze neispravan automobil, kao i one koji prevoze dijete mlađe od 12 godina na prednjem sedištu. Za mlade vozače do dvije godine vozačkog staža predlaže se vraćanje zabrane vožnje od ponoći do pet sati ujutro, osim onih vozača koji imaju ugovor o radu. Mladom vozaču kojem budu izrečena četiri kaznena boda poništava se vozačka i mora ponovo da polaže vozački ispit. Vozilima registrovanim u inostranstvu neće više moći da upravljaju vozači koji imaju stalno boravište u BIH.

Za vozače bicikala, prihvatanjem ovog prijedloga, neće biti obavezno korišćenje zaštitnih kaciga. Analizom problema koji su se javili kod primjene ovakve odredbe izveden je zaključak da takva odredba destimulativno utječe na obim korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva u gradu/naselju. Dopunom člana 236. propisuje se oštrija sankcija za vozača koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe. Novim zakonskim rješenjima, propisuje se izdavanje novih ”prenosivih“ tablica koje bi služile za registarciju vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja eksperimentalna vožnja.

Također, cijeneći funkciju izvedenih „dnevnih” svjetala na vozilima kao ekonomičnije alternative „kratkim” svjetlima, predložena izmjena u novom zakonu se ogleda u mogućnosti korištenja „dnevnih” umjesto „kratkih” svjetala. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH očekuje da će ove izmjene i dopune, stupanjem na snagu, u velikoj mjeri doprinijeti podizanju opšte saobraćajne kulture na puno veći nivo nego što je to danas slučaj, te pozitivno utjecati na smanjenje štetnih posljedica saobraćaja, prvenstveno putem smanjenja broja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama na putevima u Bosni i Hercegovini.

Iz Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH stiglo je obavještenje da će javna rasprava o prijedlogu ovog zakona biti održana početkom oktobra 2016. godine.

