Uskoro nove saobraćajne kazne: Do 1.000 KM za brzu vožnju, 250 KM za buku

U srijedu će se pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je u parlamentarnu proceduru, nakon ulaganja amandmana, proslijedilo Vijeće ministara BiH.

Ukoliko zakonske izmjene dobiju podršku zastupnika, vozači, ali i ostali učesnici u saobraćaju, će se suočiti sa nešto drugačijom kaznenom politikom u odnosu na postojeću. Tako su, primjera radi, za korištenje mobitela tokom vožnje i nekorištenje zaštitnog pojasa predviđene kazne od 100 do 300 KM. Korištenje mobitela, ali i slušalica u oba uha, je zabranjeno i za pješake koji prelaze kolovoz. Prekorađenje brzine koje je više od 20 do 30 km na sat u odnosu na maksimalnu dozvoljenu brzinu se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 100 do 300 KM. Ista kazna vrijedi i za vozače koji povećaju brzinu kretanja svog automobila u situaciji kada je vozač automobila iza njega započeo preticanje, piše Faktor.ba.

Kazne od 400 do 1.000 KM su predviđene za vozače koji prekorače brzinu, odnosno voze 30 km na sat brže u odnosu na maksimalnu dozvoljenu brzinu, a isti raspon kazni vrijedi i za vozače koji odbiju alkotestiranje, ili imaju više od 1.5 promila alkohola u krvi, te za vozače koji upravljaju neispravnim automobilom ili prevoze dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu. Policija će biti ovlaštena da vozače, koji u krvi imaju više od 1.5 promila alkohola ili odbiju testiranje, a pokazuju znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola, zadrži do otrežnjenja i to u trajanju do 12 sati.

Vozači koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećaju brzinu kretanja, na način da stvore prekomjernu buku i škripu, će, u skladu sa dopunjenim članom 236. pomenutog Zakona, biti oštrije sankcionisati, a radi se o kaznama u iznosu od 50 do 250 KM.

Vozači koji prekorače brzinu kretanja od 10 do 20 km na sat će plaćati kaznu od 50 KM, kao i pješaci koji kolovoz prelaze van označenog pješačkog prijelaza ili na crveno svjetlo na semaforu za prelazak pješaka.

Vozači u periodu od dvije godine nakon polaganja vozačkog ispita i dobijanja dozvole ne smiju upravljati automobilom od ponoći do 5:00 sati ujutro. Ukoliko u tom periodu vozač prikupi četiri kaznena boda, njegova vozačka dozvola se poništava i morat će ponovo polagati vozački ispit. Vozači koji imaju stalno boravište u BiH neće moći upravljati vozilom registriranim u inostranstvu.

Autor: Faktor.ba