Upozorenje građanima: Za sutra upaljen narandžasti alarm

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je danas narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra, a na momente s olujnim udarima na sjeverozapadu i jugu BiH. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je subota 19. novembar, od 00.00 do 23.59 sati.

Udari vjetra mogli bi iznositi od 60 do 70 kilometara na sat, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Tokom dana u Hercegovini i u Krajini intenzivnija kiša, a u ostalim djelovima slabe padavine. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda očekuje se u istočnim područjima, a samo ponegdje i u tim djelovima može pasti i malo kiše.

Vjetar pojačan južnog smjera, a u Krajini i u Hercegovini sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni.

