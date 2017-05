Upao u hitnu, medicinarima urinirao po stolu i hrani, jednog udario šakom, drugog nogom u glavu!

Prošlog petka pacijent u alkoholiziranom stanju fizički je napao medicinske tehničare na Objedinjenom hitnom prijemu KBC-a Osijek, a jedan od tehničara kasnije je pregledan na Traumatologiji, piše Glas Slavonije.

– Pacijent, koji i nije bio tako pijan u odnosu na to kakve sve pacijente primamo, prvo je iščupao braunile i krv je šikljala na sve strane. Potom je ušao u sobu medicinskih tehničara i počeo im mokriti po stolu, po hrani. Kada su ga tehničari pokušali smiriti, jednog je udario šakom u prsa, a drugog nogom u glavu. Nas trojica smo im priskočila u pomoć i jedva uspjela svladati pacijenta koji je bio vrlo snažan. Pozvana je i policija koja je napravila zapisnik. Sreća pa nas je bilo više muških, jer da su bile liječnice same, ne znam kako bi se obranile. Bila je to vrlo mučna scena i takvo što još nisam doživio – ispričao je dr. med. Dragan Maloševac, specijalizant hitne medicine na Hitnom prijemu osječkog Kliničkog bolničkog centra.

Kako liječnik dalje dodaje, nasilje nad medicinskim osobljem prevršilo je svaku mjeru, a najveći je problem što se liječnici ne tretiraju kao ostale službene osobe, na primjer policija.

– Svakodnevno, naročito u hitnoj službi, nailazimo na brojne napade. Policija nam često dovodi alkoholizirane i drogirane osobe koje su vrlo agresivne. Stalno smo izloženi napadima i nitko nas ne tretira kao službene osobe, iako smo i mi u uniformi i pošteno radimo svoj posao spašavajući živote. Hrvatka liječnička komora pokrenula je inicijativu da se i medicinsko osoblje stavi u kategoriju službenih osoba. Tu se ne radi samo o medicinskom osoblju s hitnih prijema, nego i o svim drugim liječnicima. Nije rijetkost ni da revoltirani roditelji budu nasilni i nokautiraju liječnike na Pedijatriji. Što je društvo više u krizi, ljudi su agresivniji – kaže dr. med. Maloševac za Glas Slavonije.