Upaljen žuti meteoalarm za područje cijele BiH!

Jutros je većem dijelu naše zemlje pretežno vedro. U Bosni po kotlinama ima magle i sumaglice.

Izmjerene temperature zraka u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 13; Bugojno 14; Ivan Sedlo 15; Livno, Sarajevo, Srebrenica 17; Bihać, Sanski Most, Tuzla, Zenica, Zvornik 18; Banja Luka 19; Doboj 20; Brčko 21; Gradačac, Trebinje 22; Mostar 23.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom. Poslije podne umjeren porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Kako je saopćeno iz FHMZ-a, za danas i sutra upaljen je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura i grmljavinskih nepogoda!

Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini prije podne i u večernjim satima slaba bura, a poslije podne umjeren jugozapadni vjetar. Dnevne temperature iznosit će od 28 do 34, na jugu do 36 °C.

U Sarajevu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana porast naoblake može usloviti pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura oko 29 °C