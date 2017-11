Upaljen crveni i narandžasti meteoalarm za dijelove BiH

Za područje jugozapadne i jugoistočne Bosne i Hercegovine za četvrtak je aktiviran crveni i narandžasti meteoalarm zbog intenzivnih padavina i jakog vjetra.

Crveni meteoalarm, koji upozorava na izuzetno opasno vrijeme, proglašen je za područje Trebinja. Narandžasto upozorenje izdato je za područje Mostara, Livna i Foče. Narandžasti meteoalarm upaljen je i u sarajevskoj regiji zbog jakog vjetra.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u četvrtak se očekuje pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Padavine se očekuju prijepodne. Uglavnom kiša, na planinama i snijeg. U Krajini snijeg ili susnježica se očekuju do 500 metara nadmorske visine.

Očekivana količina padavina na jugu od 50 do 80 milimetara, u zapadnim i jugozapadnim dijelovima od 40 do 60, a u ostalim dijelovima od pet do 10, lokalno do 20 milimetara.

U drugoj polovini dana slabije padavine. Od večernjih sati prema kraju dana, uslijed pada temperature zraka, posvuda u Bosni i po nizinama je moguć slab snijeg ili susnježica.

Vjetar prijepodne umjeren do jak, na momente i sa olujnim udarima, a poslijepodne okreće na sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka većinom između dva i sedam, na jugu zemlje od sedam do 10, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između pet i 10, na jugu i istoku zemlje od 10 do 13 stepeni Celzijusovih.

I u petak se prognozira oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne u Hercegovini i na istoku sa slabom kišom. Tokom dana, u Bosni sa kišom ili susnježicom. U Hercegovini kiša, na planinama snijeg.

Autor: AA