Umrla i posljednja nada za Švicarce, delegat kriv za propust?

Slučaj Tomislava Nuića i moguća diskvalifikacija pokvarili su slavlje Zmajeva nakon večerašnje pobjede u Tuzli, no prema prvim dojmovima čini se kako bi se sve moglo završiti dobro po reprezentaciju BiH.

Naime, delegat iz Slovenije koji je bio na ovom susretu Darko Repenšek, prema nezvaničnim informacijama, preuzeo je odgovornost za propust kao svoju grešku, prenosi Sport1.

To je, u svakom slučaju, dobra informacija za našu reprezentaciju i Rukometni savez BiH, ali ipak to ne umanjuje propust administracije koja Tomislava Nuića nije navela u zapisnik, iako je on nastupao, te će u narednim danima cijela bh. javnost s nestrpljenjem morati čekati razrješenje cijelog slučaja.

Podsjećamo, rukometna reprezentacija je u okviru posljednje utakmice kvalifikacija za baraž za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj 2019. godine večeras slavila protiv reprezentacije Švicarske. Rezultatom 21:15 izabranici Bilala Šumana upisali su pobjedu te tako stigli do prvog mjesta u grupi 6, koje vodi u baraž.