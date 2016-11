Umjerena oblačnost uz porast temperature

Danas će na Jugu i zapadnoj BiH preovladavati vedro. U ostatku naše zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Jutarnje temperature od -8 do -1, na jugu od -1 do 3, a dnevne od 7 do 13 °C. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od -2 do 2, na jugu od 2 do 6, a dnevne od 9 do 15 °C. U petak pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotliama Bosne sa maglom i sumaglicom. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 3 do 7, a dnevne od 10 do 16 °C.

