Uhapšena Amerikanka koja je ostavila djecu samu, da bi ona “skoknula” do Evrope

Majka četvoro djece iz američke države Ajova (Iowa), Erin Li Mek (Erin Lee Mack) (30) uhapšena je u četvrtak pošto je djecu ostavila samu dok se ona zaputila na odmor u Evropu.

Pošto su dobili dojavu, vjerovatno od komšija, da su djeca ostavljena bez nadzora, policija se, 21. septembra, uputila u dom u gradu Džonstonu (Johnstonu).

Policija je pronašla četvoro djece, dvoje od 12 godina, jedno od sedam i jedno od šest godina, same. Utvrđeno je da je majka otišla od kuće dan ranije i nije trebalo da se vrati sve do 1. oktobra. Za to vrijeme, nije se potrudila da nađe ni nekog ko bi joj, bar povremeno, čuvao ili obilazio djecu, piše foxnews.com.

Ona je policiju kontaktirala dok je bila u Njemačkoj i naredila joj da se vrati. Socijalna služba je preuzela brigu o djeci prije nego što su dozvolili da ih preuzmu rođaci.

Ona je sada suočena sa četiri tačke optužnice za ugrožavanje djece i jednom tačkom da je omogućila pristup vatrenom oružju osobi mlađoj od 21. godine.

