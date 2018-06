Učenica je zaspala na času, a reakcija nastavnika oduševila je milione ljudi

Kada je nastavnik engleskog jezika u jednoj gimnaziji u Čejniju u državi Vašington primijetio da mu je učenica zadrijemala na času, nije se uvijredio, već ju je pustio da spava, a razloge objasnio na Twitteru.

– Meg je juče zaspala na času. Pustio sam je. Nisam to shvatio lično – napisao je Monti Sajri. Zatim je pobrojao njene silne obaveze (popravljanje ocjene iz matematike, svakodnevne obaveze na farmi, kvalifikacije za štafetu 4×400 metara) i ukazao na anksioznost i brojne druge teškoće s kojima se svakodnevno bore adolescenti, prenosi “Blic“.

– Moj čas je samo dio njenog života, a ne njen život – napisao je.

Objasnio je da je nije grdio zbog toga što nije predala sastav, ali da i nije morao, jer mu se sama javila e-mailom oko devet uveče.

Meg fell asleep in class yesterday. I let her. I didn't take it personally. She has zero-hour math, farm-girl chores, state-qualifying 4X400 fatigue, adolescent angst, and various other things to deal with. My class is only a part of her life, not her life. No, she did not use

