Ubistvu i samoubistvu prethodila svađa zbog kuće i Facebook profila

Tragediji u Zemun polju, u kojoj je saobraćajni policajac Miloš Jovanović (49) ubio svoju bivšu djevojku a zatim sebe, prethodile su godine svađa zbog kuće u kojoj je ubijena Miroslava Stojaković (46) živjela, saznaje “Blic”.

Kako “Blic” saznaje, ubijena Miroslava i Miloš bili su u vezi još u vrijeme dok su oboje bili u brakovima, a već neko vrijeme sudili su se zbog kuće u kojoj je ubijena živjela, a za koju je Miloš tvrdio da je učestvovao u njenoj izgradnji.

– Njih dvoje bili su u vezi nekoliko godina. Često su se svađali i mirili, a onda je izbila svađa oko kuće. Miloš je tvrdio da je kuća njegova jer je navodno uložio novac u njenu izgradnju, međutim žena je tvrdila da nije i navodno je počela da mu prijeti da će ga prijaviti policiji zbog uznemiravanja – priča sagovornik “Blica”.

Prema riječima sagovornika “Blica”, Jovanović je tada pokrenuo parnični postupak da bi se utvrdilo čija je zapravo kuća. Nakon svega toga, u januaru ove godine policija je dobila poziv od Miroslave koja je tvrdila da joj Jovanović prijeti smrću.

– Govorila je da joj je rekao da će je ubiti. Tada su saslušani i on i ona. On je negirao njene tvrdnje i bila je njena riječ protiv njegove. On je u policiji tada ispričao kako je zapravo ona njemu prijetila da će ga prijaviti za uznemiravanje ukoliko bude nastavio da potencira priču o vlasništvu nad kućom – priča sagovornik “Blica”.

Kako objašnjava, tada je Miloš naveo i ime svjedoka koji je tog dana, kada joj je on prijetio, bio prisutan.

– To je bio njihov zajednički prijatelj. Jovanović je govorio kako je njega uvijek vodio sa sobom. Međutim, on je odbio da svjedoči jer, kako je tada kazao, bio je blizak i sa njom i sa njim, te nije želio da se miješa u njihove razmirice – kaže sagovornik.

Sporna kuća

U maju ove godine povodom ovog događaja Treće osnovno tužilaštvo uputilo je saobraćajcu poziv na saslušanje, na koje se on odazvao u oktobru ove godine.

– I tada je ispričao isto što i u policiji. Negirao je sve njene tvrdnje i naveo nekoliko svjedoka koji bi navodno mogli da potvrde njegovu priču – priča izvor “Blica”.

Nakon toga, kako “Blic” nezvanično saznaje, ubijena žena je trebalo da bude saslušana početkom naredne godine, međutim to nije dočekala.

Svađa zbog Facebook profila

Kako “Blic” nezvanično saznaje, ubica Jovanović i nesretna Miroslava imali su u januaru ove godine i sukob oko Facebook profila.

– Navodno je otvoren profil na toj društvenoj mreži sa njenom slikom i oglasom da traži muškarca. Vikao je na nju i pitao je čime se ona to bavi. Ona se branila i tvrdila da je neko iskoristio njenu sliku i da ona to nikada ne bi uradila – kaže sagovornik “Blica” blizak paru.