Ubio ženu jer nije želio razvod, pa presudio i sebi hicem u glavu: ‘Antiša ju je ugnjetavao, ubistvo je najavljivao…’

Ante Ilišinović (52) rodom iz Šurkovca, bešćutno je iz pištolja ubio svoju bračnu družicu Katicu (50) u dnevnom boravku njezine porodične kuće u sesvetskoj Ulici narcisa, u srijedu oko 17.45 sati. Nakon što je ostvario naum koji je, čini se, i najavljivao prijateljima i poznanicima, Ilišinović je izvršio samoubojstvo u kuhinji.

Svojim krvavim pohodom zavio je u crno cijelu porodicu, na čelu s 18-godišnjom kćeri. U vrijeme zločina koji je odradio nakon što je preskočio ogradu te ušao u kuću sa stražnje strane kroz prozor, u kući je bio još Katičin teško bolestan otac Mate, inače invalid. Pucnji koji su odjeknuli ulicom uznemirili su susjede, a prva ih je čula Kata E., teta ubijene 50-godišnjakinje, koja živi u susjednoj kući i koja od šoka ne može k sebi doći.

– Čula sam dva pucnja i rekla kćeri “Nešto puče, nije dobro”, nakon čega sam otišla Katici u kuću. Ubrzo su stigle Hitna i policija. Antiša je vlastitu kćer učinio siročetom, a govorio je svima kako ju obožava. Zar je to način da se riješi problem? Katica s njim nije mogla. Nije se odvajao od alkohola. Svaku večer isti problem, pa svađa… Govorila sam joj da ga treba prijaviti za ugnjetavanje, ali ona je to odbijala. Trpjela je sve i svašta. Propao joj je ugostiteljski posao pa se zaposlila kao konobarica, ali je potom ostala bez posla i ona sama. On se unatrag godinu dana odselio negdje u Vugrovec, ali je navraćao. Kad je zatražila rastavu braka, nije mu sjelo. Prijetio joj je često, a pištolj je stalno nosio sa sobom. Da je reagirala, bi li sad bila živa, teško je reći jer on je poludio – govori kroz suze za Jutarnji list Kata E., teta ubijene žene, pitajući se što će sad kćerkica pokojnog bračnog para.

Pojašnjava nam da je Katica u porodičnoj kući živjela s ocem Matom, inače invalidom u kolicima, te majkom Božom i kćeri tinejdžericom. Upravo o sve troje pokojnica se nesebično skrbila, za razliku od, kako nam kaže još Kata E., Antiše koji je “mlatio praznu slamu”.

Susjedi u ulici zanijemili su od tuge. Ilišinović je, prema njihovim pričanjima, prije ubistva bio kod prijatelja i pio. Inače je živio od braniteljske penzije koju je stekao provevši preko 1300 dana u borbenom sektoru MORH-a. Ne smatraju ga problematičnim, čak naprotiv, uvijek je bio svakom na dispoziciji ako je trebalo priskočiti u pomoć. No, svima redom ubojica Ante se jadao kako mu “rastava braka nikako ne odgovara i da će pronaći rješenje kako da to spriječi”.

– Krenulo mu je nizbrdo nakon onog famoznog prosvjeda u Savskoj, gdje je proveo nekoliko dana. Obitelj mu je iz kuće izbacila stvari, jer ženi nije bilo zamislivo da je odsutan tri dana. Zatražila je rastavu nakon toga, a njemu je to bilo gore od smrti, jer je Katicu jako volio. Odlučio je ne rastavljati se. Odlučio je da idu zajedno u grob, kao muž i žena. Dan prije ubojstva bio je kod odvjetnika zbog razvoda. To mi je ispričao nekoliko sati prije ubojstva. Ništa nisam naslućivao da sprema, a najmanje takvu grozotu. A kad je znao spomenuti da će ju ubiti, govorio sam mu: “Nemoj, Antiša, to radi djeteta napraviti”. Znao je biti živčan nakon rata, a i liječio se u Vrapču – ispričao je susjed pokojnog bračnog para, napominjući kako su Ilišinovići bili zatvoreni ljudi te da se nisu pretjerano ni sa kime družili, niti je k njima netko u posjet odlazio.

– Katica nije mogla podnijeti da Antiša ima prijatelje. On je bio OK osoba i svima nam je pomagao. Cijepao nam je drva, čistio snijeg. Ali oduzeti život ženi koju voliš je strahota – zaključio je susjed.

Autor: Jutarnji.hr