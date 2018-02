Ubio Bojanu jer mislio da ga vara, njegova majka ga molila da je ostavi

Krajem prošle godine je pretukao i mene i nju, pokušavala sam da je odbranim koliko sam mogla. Ja sam tada podnijela tužbu, ona nije, toliko ga je voljela, oprostila mu je to – priča majka Arijana.

Dok Jovan Vrašanski iz Stanišića u Okružnom zatvoru u Somboru čeka saslušanje u tužilaštvu zbog teškog ubistva Bojane Miletić iz Sombora, njegova majka Arijana Vukas tvrdi da se tragedija mogla spriječiti da su nadležni reagovali i njenog sina, inače oboljelog od epilepsije, zadržali u bolnici ili zatvoru, pišu Novosti.

Krajem prošle godine je pretukao i mene i nju, pokušavala sam da je odbranim koliko sam mogla. Ja sam tada podnijela tužbu, ona nije, toliko ga je voljela, oprostila mu je to – priča majka Arijana.

– Kada je izašao iz zatvora, molila sam ga da je ostavi, jer sam vidjela da ta njihova veza nikud ne vodi. Da telefoni stalno zvone, da se prepiru, ali on nije htio da me sluša i samo je govorio da će biti ili njegova ili božja.

Po njenim riječima, kap koja je prelila čašu i Jovanu pomutila razum da u ponedjeljak uveče, u svlačionici seoskog stadiona, sa šest uboda nožem ubije svoju veliku ljubav, bilo je to što mu je neko rekao da ga je djevojka prevarila.

– On to nije mogao da podnese. Kada ga je policija pitala zašto je morao to da uradi, on je rekao da ga je prevarila sa najboljim drugom – priča majka.

– Ja sam mu rekla da ga nije prevarila ona, već taj koji mu je to rekao. I na sudu ću reći da je sve ovo moglo da se spriječi, on bi bio u bolnici, ona u svojoj kući. Sada je sve džabe, djeteta više nema. Ne mogu da opišem koliko mi je žao zbog toga.

Autor: Fena