U Živinicama prave vjetrogeneratore najveće moguće instalisane snage

ELIN MOTORS Bosnia trenutno proizvodi svoj peti stator od 8,6 MW. To je najveća snaga koja se trenutno u svijetu koristi za proizvodnju električne enegrije iz snage vjetra. Firma iz Finske kupila ga je u Živinicama od Elin Motors Bosnia, firme koja još nijedan svoj proizvod nije prodala u BiH.

Elin Motors Bosnia od 2015. godine u Živinicama proizvodi vjetrogeneratore za kupce širom svijeta. Dio matične austrijske kompanije, Elin Motors Bosnia prvo je sklapala rotore i statore koji se ugrađuju u vjetrogeneratore. Sada zapošljavaju 150 ljudi, rotore i statore sami proizvode i ugrađuju a uskoro će iz njihovog proizvodnog pogona izaći i kompletno ovdje proizveden vjetrogenerator, piše Biznisinfo.

„Proizvodnja je počela u julu 2015. godine. Prvo smo radili kao dio kompanije Tracyc ali kako je raslo tržište i kako smo imali sve više narudžbi tako je postajalo logično da se proizvodnja vjetrogeneratora odvoji od ostalih poslova. Tako je nastao Elin Motors Bosnia“, kaže za BiznisInfo Adnan Halilagić, menadžer za upravljanje kvalitetom.

Firma je preuzela 33 radnika sestrinske kompanije a nakon što su 2015. kupili zemljište površine 10.000 m2 sa 4 000 m2 radnog prostora, u potpunosti su adaptirali i preuredili postojeću zgradu. Nastavili su sa investicijama pa je u pogon instalirana vakumska impregnacija čija se vrijednost mjeri u milionima a uspostavljeno je i područje za finalnu montažu i lakirnicu.

Prvi proizvod izašao je iz firme u decembru 2015. godine.

„Bavimo se serijskom proizvodnjom vjetrogeneratora snage od 2,5 do 3,5 MW. Na početku smo sklapali komponente koje su dolazile iz Austrije, sada već sami proizvodimo komponente za kompletne vjetrogeneratore kao i same vjetrogeneratore. U pitanju su vjetrogeneratori snage od 2,5 do 3,4 MW, 660 volti, niskonaponski kliznokolutni generatori koji se upotrebljavaju za pogone u vjetrenjačama odnosno za proizvodnju električne energije iz vjetra“, pojašnjava Eldin Suljkić, menadžer za proizvodnju.

A broj kupaca koji osim matične firme kupuju direktno od Elin Motors Bosnia stalno raste. Na početku ih je bilo 2, sada ih je 5. Sljedeće godine, skočiće na osam.

Uz broj kupaca Elin Motors Bosnia podiže ljestvicu i kada je u pitanju kvalitet, snaga i sofisticiranost proizvoda.

„Ranije smo radili generatore maksimalno do 3,5 MW. Sada proizvodimo već peti stator snage 8,6 MW i to je trenutno najveći stator koji se koristi za proizvodnju električne energije iz vjetra, po pitanju veličine i snage. Naručio ga je kupac iz Finske“, kaže Adnan.

Iz firme sedmično izađe 8 do 9 gotovih proizvoda a svaki od njih težak je između 8 i 11 tona. Svi se transportuju u matičnu firmu u Austriju koja ih dalje distribuira kupcima a ilustracije radi recimo da se na jednom kamionu mogu transportovati dva generatora.

A koliko je proizvodnja zahtjevna, govori i činjenica da je u svaki stator ugrađeno 3.500 komponenti. Osim toga, u pitanju je serijska proizvodnja što znači da svaki proizvedeni primjerak mora biti identičan a 95 posto proizvodnje obavlja se ljudskom rukom.

„Tehnologija igra ključnu ulogu kada je u pitanju energija vjetra. Sam razvoj mašine je ključan jer brzina strujanja vjetra je ista i vi na nju ne možete uticati kao što možete uticati na neke druge izvore energije kao što je npr. para ili sl. Razlika može biti samo u tome kako će mašina biti napravljena da energiju iskoristi na najbolji način. I zato smo mi ponosni što svake godine imamo sve više kupaca i što sve više dolaze direktno kod nas“, kaže Suljkić.

Kao logičan sljedeći korak, očekuju narudžbu da sami proizvedu kompletan vjetrogenerator. Kupci i zainteresovani partneri sa svih kontinenata, najjači u industriji energije, svakog mjeseca dolaze u poslovnu zonu Maline da se uvjere kako izgleda proizvodnja u firmi. Sve mora biti na vrhunskom nivou, svi standardi sigurnosti i kvaliteta moraju biti zadovoljeni.

No sve to nije bilo dovoljno da bi Elin Motors Bosnia kupce našao i u Bosni i Hercegovini.

Državni i privatni investitori koji u BiH grade vjetroelektrane nikada nisu ušli u Elin Motors Bosnia niti od ove firme zatražili ponudu.

„Naši investitori ne kupuju proizvode ovdje. Slali smo pisma interesa i nudili saradnju ali niko nam nikada nije odgovorio. Imali smo različite inicijative i prema državnim i prema privatnim firmama, ali nije bilo odgovora. Ne znamo zašto. Sve što se ugrađuje u vjetroelektrane koje se grade u BiH apsolutno se uklapa u naš proizvodni program. Ne vjerujemo da neko može biti cjenovno povoljniji od nas, pogotovo kada je u pitanju održavanje“, kažu nam u Elin Motorsu.

Dok se nešto ne promijeni, ostaje im da se bore na tržištu Japana, Finske, SAD-a…

Autor: Biznisinfo.ba