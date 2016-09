U Velikoj Britaniji protesti protiv Brexita: “Treba nam EU”

Širom Velike Britanije održani su protesti podrške za ostanak u Evropskoj uniji, a učestvovalo je na hiljade ljudi koji su, uprkos Brexitu, tražili nastavak saradnje Velike Britanije i Evropske unije.

U Londonu je oko 2.000 demonstranata prošetalo od Hyde Parka do Westminsterske palače noseći evropske zastave i uzvikujući slogane poput “Zaustavite Brexit” i “Treba nam EU”.

– Polovina zemlje misli da je izlazak iz EU-a loša odluka. Ne želimo napustiti EU, to se protivi toku historije – rekao je David Hillman smjerajući na referendum održan 23. juna na kojemu je 52 posto Britanaca glasalo za izlazak iz Evropske unije.

– Zapravo, dodao je, većina nas još ne može vjerovati da bi se taj izlazak mogao dogoditi – dodao je taj čelnik organizacije za borbu sa siromaštvom.

Protesti se događaju dva dana prije početka rasprave u parlamentu o internetskoj peticiji kojom se traži organiziranje drugog referenduma. Peticiju je potpisalo više od 4 miliona ljudi.

No Theresa May koja se u kampanji zauzimala za ostanak zemlje u EU-u, rekla je da “drugog referenduma neće biti” i da će odluku o Brexitu provesti u djelo, ali vremenski plan za to još treba donijeti.

May je rekla da se na 50. članak Lisabonskog ugovora koji uređuje postupak raskidanja veza s EU-om, neće pozivati prije kraja godine. Velika Britanija će tako imati dvije godine za pregovore o načinu izlaska.

Autor: Avaz.ba