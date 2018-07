U Stocu u 11.00 sati 30 stepeni

U Bosni danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano.

U Bosni povremeno će padati slaba kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima sjeveroistočni. Dnevne temperature od 22 do 28, na jugu od 27 do 32 stepena.

Temperature zraka u 11.00 sati: Bjelašnica 12 stepena, Ivan-sedlo 15, Sarajevo 19, Bugojno, Jajce, Sanski Most, Tuzla, Zenica 20; Bihać, Brčko, Gradačac 21, Livno 22, Mostar 26, Grude 28 i Stolac 30, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor: Fena