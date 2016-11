U Sarajevu, Tuzli i Zenici visoka koncentracija zagađujućih materija u zraku

U Sarajevu, Tuzli i Zenici proteklih nekoliko dana došlo je do povećanja koncentracije zagađujućih materija u Sarajevu, kazao je Feni Enis Omerčić iz Sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Naglasio je kako su se u tim gradovima pojavile visoke koncentracije lebdećih čestica, a u Zenici i Tuzli i sumpor dioksida.

– Situacija je takva da smo i jutros imali više od 100 ili 200 mikrograma čestica prašine manje od 2,5 mikrometra u Tuzli što je jako puno – kazao je Omerčić.

Dodao je kako je dobro što od danas dolazi do destabilizacije vremena s južnih krajeva.

– U Sarajevu se malo već popravlja situacija. Očekujemo do kraja dana i do sutra da će doći do pročišćenje zraka i u kotlinama Zenice i Tuzle. Ta destabilizacija bi trebala da potraje barem 4-5 dana još poslije vikenda, kazao je Omerčić.

Autor: Fena