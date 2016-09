U Sarajevu održana „Let’s Do It Landslide Risk Reduction“ konferencija

Proteklog vikenda, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, održana je konferencija pod nazivom „Let’s Do It Landslide Risk Reduction“. Na navedenom događaju učešće su uzeli koordinatori „Let’s Do It“ terenskih akcija širom Bosne i Hercegovine.

Cilj događaja jeste predstavljanje značaja šuma i drveća u prevenciji nastanka novih kliziša i sanaciji postojećih. Jedan od značajnih koraka na tom putu jesu i akcije pošumljavanja, koje ova organizacija provodi na području Bosne i Hercegovine od 2013. godine. Učesnici su imali priliku slušati predavanja stručnjaka o stanju šuma u našoj zemlji, s posebnim fokusom na problematiku ljudskog nemara prema šumskim područjima, u vidu ilegalne sječe šume, kao i namjerno i slučajno izazvanim požarima.

Šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini rasprostiru se na površini od oko 2,709.800 hektara, što čini 53% površine države. Prema mišljenju određenog broja stručnjaka, riječ je o zemlji koja je izuzetno bogata šumama, o kojima se, nažalost, iz dana u dan sve manje vodi računa. Učesnici su ovaj susret iskoristili kako bi kreirali okvirni plan za realizaciju terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća, koje nas očekuju u skorijoj budućnosti.

Događaj je podržan od strane Ambasade Švicarske konfederacije u Bosni i Hercegovini, uz podršku kompanije BH Telecom, Eko život, kao i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i UN Volontera.

Učešće u navedenim aktivnostima uzeli su i predstavnici „Let’s Do It Tuzla“ tima Amar Kavgić, Suad Alibegović i Maida Brkić.

Naredna terenska akcija sadnje drveća biti će realizovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine 22. i 23. oktobra 2016. sa početkom u 09h sati. Više informacija dostupno je na web stranici www.letsdoit.ba, ali i Facebook Fan page-u „Let’s Do It Tuzla“.

Pored prethodno navedenih, realizaciju terenskih aktivnosti čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća u okviru ove kampanje na području našeg grada, podržavaju i društveno odgovorni subjekti Fabrika cementa Lukavac, Flek Security, UniCredit Banka, Cestotehnik i Gradska uprava Tuzla.

„Let’s Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 168 994 volontera, koji su očistili oko 13 000 tona otpada i zasadili 362 077 sadnica raznih vrsta drveća. Volonterske akcije „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ i „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“ su do sada organizovane u 113 općina i gradova i cilj nam je projektom obuhvatiti sve općine u Bosni i Hercegovini.