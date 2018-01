U potrazi za boljim životom BiH dnevno napusti 115 građana

U potrazi za boljim životom, Bosnu i Hercegovinu dnevno napusti 115 građana, potvrđeno je “Avazu” iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH.

U razgovoru za Avaz Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, potvrdila je da je Bosnu i Hercegovinu samo od 2013. godine napustilo više od 150.000 osoba.

Zabrinjavajuće brojke

– Do ove brojke od 150.000 ljudi došli smo na osnovu istraživanja socijalno-ugroženih porodica u 53 općine. Nakon toga smo krenuli u općine u kojima nisu socijalno-ugrožene porodice, nego porodice koje odlaze iz BiH. Tako da smo uzeli cijelu BiH po regijama, tu je učestvovalo 1.200 mjesnih zajendica, predstavnici nevladinih organizacija, socijalne službe, razne obrazovne službe… – kaže Zukić.

Uostalom, riječ godine za 2017. u BiH je definitivno „odlazak”, a u ovoj novoj, samo joj možemo dodati “masovni”.

– Ono što je vrlo značajno, dakle, u posljednje vrijeme u 2017. godini, imali smo 11.000 odlazaka iz same Posavine, gdje su građani neometano otišli preko granice, kako Bošnjaci tako i Hrvati, koji su nakon prelaska Save već bili u Evropskoj uniji, pa su kasnije povlačili cijele porodice. U ovoj priči treba napomenuti da su to ljudi bez posla, uglavnom mladi, koji dugo godina čekaju na posao. To je neki “halo” sistem, u kojem neko ode i snađe se pa putem društvenih mreža šalje poruke, tako da se mladi povlače putem tih informacija – priča za “Avaz” Zukić.

Aktuelna Slovačka

Ona kaže da je trend odlaska mladih ljudi iz BiH u porastu i da će on svakim danom biti sve veći.

– Sada je aktuelna Slovačka, dosta ljudi je završilo u Irskoj, koja je građanima Hrvatske otvorila granice. Vidimo da i naši odlaze, posebno se to odnosi na Francusku i Italiju – dodaje Zukić.

Naša sagovornica kaže da je sama klima koja vlada u Bosni i Hercegovini, kako ekonomska tako i politička odavno deprimirajuća, tako da naše građane lako privuku poslovne ponude iz evropskih zemalja – najčešće Njemačke, Austrije, Slovačke i Švedske.

– Posebno zabrinjavajući je odlazak mladih, sve je više i onih sa završenim tehničkim fakultetima iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke i drugih gradova, koji imaju obrazovanje koje Zapad traži. Omladine u BiH je sve manje. U početku smo imali da odlazi jedan dio porodica pa da bi oni povlačili druge. Druga faza je bila kada se ilegalno plaćao odlazak iz BiH 7.000-8.000 eura. Naročito dio sjevernoistočne Bosne, mladi iz Bratunca, Srebrenice, uz naglasak na Zvornik. Dakle, svi odlaze, i Bošnjaci i Srbi i Hrvati – kaže Zukić.

Bez odgovora iz Predsjedništva BiH

Ona je podvukla da je alarmatna situacija u Livanjskom kantonu, koji je ostao bez mladih.

– Livno i Kupres su apsolutno gradovi koji su ostali bez mladih. U ovaj problem država se malo ili gotovo nikako nije uključila. Mi smo reagirali, poslali smo prema sva tri člana Predsjedništva pismo, urgenicu, u kojima tražimo njihovo očitovanje. Tražili smo da odu u Posavinu, da razgovaraju s tim ljudima, da im kažu “nemojte odlaziti, a mi ćemo nešto drugo uraditi za vas”. Drugo, mi smo svim parlamentarcima BiH napisali pismo s tabelama, u kojima smo ih upozorili na trend odlaska mladih. U tim pismima su mogli vidjeti iz kojih krajeva mladi najviše odlaze. Nismo dobili nijedan odgovor, niti iz Predsjedništva BiH niti od parlamentaraca – kaže Zukić za “Avaz”, dodajući da je situacija u BiH po pitanju odlaska mladih i porodica veoma alarmantna.

Autor: Avaz.ba