U kakvom to svijetu živimo: Zbog srčanog zastoja srušio se na ulici i ležao 20 minuta, evo šta su prolaznici radili

Nakon što se mladić iznenada srušio na ulici i tu ležao 20 minuta, reakcije prolaznika zgrozile su društvene mreže i najbolji su pokazatelj u kakvom svijetu živimo.

Kad se mladi tata, James Scanlon (25), srušio na ulici ispred noćnog kluba zbog srčanog zastoja, tamo je ostao beživotno ležati punih 20 minuta. Ljudi oko njega, umjesto da mu pomognu, počeli su ga snimati mobitelima.

Čak i kad je poplavio, nitko mu nije pružio prvu pomoć sve dok nisu stigli bolničari koji su ga morali oživljavati na licu mjesta, piše Metro.

James, koji inače živi u britanskom Llandaffu, srećom je preživio, ali je tri dana ostao u komi i ima sreće što mu nisu ostala trajna oštećenja na mozgu.

Liječnici su mu rekli da je bio klinički mrtav dvadeset minuta, a bolničari su ga morali oživljavati defibrilatorom.

– Rekli su mi također da su me prisutni snimali mobitelima, ali to je valjda problem generacije u kojoj živimo. Čim vidimo nešto neobično to je prva stvar koju ćemo napraviti. Zapravo je to jako tužno. Video je čak završio na Facebooku, no brzo je uklonjen -, ispričao je on za Metro.