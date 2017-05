U ISTOM DANU DOBILA I DOBRU I LOŠU VIJEST Trudna si? Evo ti otkaz!

Tamara Pavlović iz Smedereva prošlog mjeseca u jednom danu dobila je najljepšu vijest u životu, ali samo par sati kasnije je doživjela i veliko razočarenje. Naime, Tamari su ljekari 10. aprila potvrdili da je trudna, a već je sutradan od poslodavca dobila otkaz.

– Imala sam ugovor o radu do 28. februara, to je tačno, ali ja sam i poslije toga svakog dana, još maltene mjesec i po radila. Postoje svjedoci, ako do toga dođe, prodavala sam, predavala pazar, potpisivala knjigu kalkulacije, vukla robu iz kombija do boksa… Nije mi to prvi ugovor, i ranije su ga produžavali. Sve je počelo kada sam obavijestila zamjenicu direktora da treba da produžim zdravstvene knjižicu, izvadim ovu novu, digitalnu, jer sam ostala u drugom stanju – objašnjava Tamara.

Ona je otkaz dobila u trgovinskoj radnji “Dragoslav Stojković“, gdje je radila kao prodavačica na tezgi sa pilićima na smederevskoj Zelenoj pijaci, piše “Alo“.

Međutim, njen poslodavac ima drugačije viđenje situacije.

– Zna ona pravu istinu, nemam nikakav komentar. Ona priča šta njoj odgovara, a pričaće i tamo gdje treba. U svakom slučaju, hvala vam što ste pozvali – kratko je odgovorio Dragoslav Stojković, vlasnik i direktor firme.

Tamara, međutim, tvrdi da joj je zamjenica direktora firme, čim joj je saopštila da je trudna, rekla da će morati da “traži novu radnicu“, jer ne želi da “rizikuje sa trudnicom“.

– Rekla sam joj da mogu još da radim, jer se osjećam dobro i da još nemam namjeru da idem na bolovanje – kaže Tamara koja već ima dvoje djece.

Međutim, kada je sutradan otišla na posao saznala je da je već dobila otkaz.

– Ispostavilo se da sam istog dana odjavljena, a bila sam prijavljena do 10. aprila – priča Tamara i dodaje da joj je sve bilo jasno kada je od zamjenice direktorke čula da bi ona bila “već peta trudnica“ u firmi, čija su radna mjesta, kako je rekla, “zamrznuta“.

– Rekla mi je i da nije sve u parama, da meni i djetetu želi sve najbolje, ali je ponovila da ne želi da rizikuje sa trudnicom, jer tu “svašta može da se iskomplikuje“ – dodaje ona.

Pošto je, kako tvrdi, dobila dokument da je bila prijavljena u PIO do 10. aprila, sa izvodima iz banke, na osnovu kojih se vidi da je dobijala platu i poslije 28. februara, datuma do kog je imala ugovor o radu, ne čekajući da joj zvanično uruče otkaz, uputila se u Inspekciju rada.

Međutim, u ovoj ustanovi su joj rekli da je “okasnila“ i da je trebalo da im se javi dok je još radila kako bi je zatekli na radnom mjestu.

– Rekli su mi da ne mogu mnogo da urade pošto mi je davno istekao ugovor o radu – kaže ogorčeno Tamara.