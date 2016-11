U Bihaću jutros 16 stepeni: Meteorolozi za danas najavljuju promjenu vremena

Jutros je u zapadnim područjima bilo umjereno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 7 sati: Sokolac -4 stepena, Bjelašnica i Bugojno -1, Jajce, Sanski Most i Zenica 0, Doboj 1, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Srebrenica 2, Sarajevo, Stolac i Tuzla 3, Goražde, Ivan Sedlo, Kupres i Mostar 5, Trebinje i Zvornik 6, Livno 7, Neum 11, Gradačac 12, Bihać 16 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Postepeno pogoršanje vremenskih prilika kod osjetljivih će osoba uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Negativni efekti promjene vremena će kulminirati u noći. Moguće su meteoropatske reakcije poput reumatskih bolova, glavobolje, nervoze i nesanice.

Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno naoblačenje sa sjeverozapada, koje će krajem dana i tokom noći, sa srijede na četvrtak, uvjetovat kišu. Padavine se najprije očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a zatim će se proširiti i na ostale djelove. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Krajem dana, na sjeveru zemlje, u skretanju na sjever. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 19 stepeni. U Sarajevu prije podne malo do umereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno naoblačenje. Krajem dana i u večernjim satima očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim, jugozapadnim, te ponegdje u centralnim djelovima. Tokom dana, na planinama sa susnježicom i snijegom. Vjetar umjerene jačine. Prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a poslije podne vjetar u skretanju na sjeverni smjer. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 8 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje od 14 do 16 stepeni. Tokom poslije podneva postupan pad temperatura zraka.

Petak: U Bosni i Hercegovini prije podne oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša na jugu i istoku Hercegovine, te u istočnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na jugu zemlje od 6 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje od 13 do 16 stepeni.

Subota: U u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim i jugozapadnim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje od 6 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje od 13 do 16 stepeni.