U BiH umjereno do pretežno oblačno, temperature do 15 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme, uz porast dnevnih temperatura zraka, ugodno će djelovati na većinu populacije, a hronični bolesnici će osjetiti olakšanje.

Tokom jutra i večeri će još uvijek biti prohladno, stoga je preporučljivo posvetiti pažnju primjerenom odijevanju.

Autor: Avaz.ba