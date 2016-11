U BiH u subotu susnježica i snijeg, u nedjelju prestanak padavina

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana kiša se očekuje u ponegdje u Krajini, zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini.

Slabijih padavina bit će u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne, a na planinama susnježica i snijeg. Krajem dana i tokom večeri u Hercegovini je moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u noći na subotu. Vjetar slab do umjerene jačine. Prijepodne južnog i jugoistočnog smjera. Poslijepodne vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Najviša dnevna temperatura između 6 i 12, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U subotu, 12. novembra, u Bosni će biti snijega ili susnježice. U sjevernim područjima će padati i kiša. Glavnina padavina očekuje se prijepodne. U Hercegovini slaba kiša prijepodne, a na planinama snijeg. U večernjim satima postepeno smanjenje oblačnosti sa zapada i juga i prema istoku zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura između 1 i 6, na jugu zemlje od 6 do 11 stepeni.

U nedjelju, 13. novembra, u Bosni i Hercegovini će ujutro biti pretežno vedro i hladno. Tokom dana više oblačnosti u Krajini, zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -6 i -2, na jugu zemlje od -2 do 3, a najviša dnevna između 3 i 6, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U ponedjeljak, 14. novembra, u Bosni i Hercegovini prijepodne bit će malo do umjereno oblačno vrijeme. Poslijepodne povećanje oblačnosti sa juga. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između -4 i 0, na jugu zemlje od 1 do 4, a najviša dnevna između 4 i 7, na jugu od 10 do 13 stepeni, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Autor: Fena